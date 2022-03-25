شكرا لقرائتكم خبر عن مش سبوبة.. رأى أحمد حلاوة بعمل الفنانين بكثرة فى آن واحد والأعمال المقربة لقلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الراحل احمد حلاوة خلال حوار سابق له عن الأعمال المقربة لقلبه، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثى، قائلاً : "أعمالي مع الزعيم عادل امام كلها مقربة إلى قلبى، خاصة دوري في "العراف" وفرق معايا جداً".

رأى احمد حلاوة فى اشتراك الفنان بأكثر من عمل فى وقت واحد

وأضاف خلال نفس الحلقة عن رأيه في مشاركة الفنان بأعمال عديدة في وقت واحد قائلاً : "مش نقطة سلبية ولا حاجة، ولكن اذا عمل احدكم عملاً فليتقنه، إنما انك تعمل حاجة بمبدأ السبوبة وكلكع وارمي، ما تعملوش".



احمد حلاوة

وفاة الفنان احمد حلاوة

ورحل الفنان احمد حلاوة، منذ قليل، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.



احمد حلاوة

جدير بالذكر أن الفنان احمد حلاوة يعتبره الكثيرون بمثابة فنان شامل بسبب موهبته الكبيرة التي جعلته يتمكن من تقديم مختلف الألوان من كوميديا إلى تراجيديا بدقة واحترافية متناهية إلا أنه خبأ أيضاً خلف ذلك موهبة في عالم آخر لم يكن خلف الأضواء بالقدر الكافى، حينما أبدع مع عالم صناعة العرائس، حيث تطرق لموهبته في عالم صناعة العرائس مؤكداً أنه بدأ الشغف به منذ أن كان صغيراً بسبب والدته التي كانت تصمم له أراجوز ويساعدها في ذلك، لتنطلق موهبة كبيرة في عالم تصميم العرائس وتقديم مسرحيات فيما بعد مثلت مصر في أوروبا وفقاً لما ذكره الفنان الراحل احمد حلاوة بنفسه قائلاً : "مثلت مصر في المهرجان التجريبي، وخدت جوائز في أوروبا"، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة".