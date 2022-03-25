شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما الوطنية عنوان آخر ظهور لـ أحمد حلاوة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان القدير الراحل أحمد حلاوة، العديد من الأعمال والأدوار البارزة على مدار مشواره الفني، سواء في السينما أو الدراما، اذ يعد حلاوة من الفنانين الذين لديهم القدرة على تقديم كافة الشخصيات سواء الكوميدية والتراجيدية وغيرها، وتعد السنوات الأخيرة قبل وفاته اليوم، هي أوج عطائه اذ كان عنصراً رئيسياً في العديد من الأفلام والمسلسلات التي عرضت في السنوات الأخيرة.

ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم، وانطلاق موسم الدراما بعرض أهم انتاجات الدراما، وكان يحرص الفنان الراحل أحمد حلاوة على التواجد في دراما رمضان من كل عام، إلا ان القدر لم يمهله التواجد هذا العام، إلا رحل وترك ذكرى قوية مع الجمهور خاصة بأن آخر اعماله في رمضان كانت أعمالاً وطنية، اذ شارك في "الاختيار 2" و"هجمة مرتدة 2"

وشارك أحمد حلاوة في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك أيضاً في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.

رحل أحمد حلاوة عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في اليومين الماضيين، حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أول أمس الأربعاء وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ظهر اليوم، ومن المقرر اعلان أسرته عن موعد تشييع جنازته.