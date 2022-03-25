شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة تميمة حظ عادل إمام بأعماله الدرامية واجتمعا فى 6 مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة، في حزن الوسط الفني بل والجمهور المصرى والعربى، وذلك بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في اليومين الماضيين، حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أول أمس الأربعاء وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ويأتي حب الجمهور للفنان أحمد حلاوة لأدواره الذى تميز فيها خلال مشواره الفني الكبير.

الفنان أحمد حلاوة كان تميمة الحظ على الزعيم عادل إمام في أعماله الدرامية، فقد شارك الزعيم في 6 مسلسلات كللت بالنجاح فكانت البداية في عام 1980 من خلال مسلسل "دموع في عيون وقحة"، وقام حلاوة بدور الضابط شكري ممدوح، أحد رجال جهاز المخابرات المصري، الذي كلف جمعة الشوان (عادل إمام) بمهمته داخل إسرائيل، ليستخلص المعلومات الحساسة من جهازهم الاستخباراتي، ما مكّن في النهاية من الحصول على جهاز اتصالات حساس، الذي اعتبر ضربة جديدة لإسرائيل عقبت عبور أكتوبر المجيد.

وغاب ظهور الفنان أحمد حلاوة في المشاركة في أعمال أخرى مع الزعيم عادل إمام الذى اهتم وقتها بالسينما، وظهر معه مرة أخرى بعد 30 عام بالظهور في مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2012 وجسد خلاله دور "رونى ميتال" الذى يعمل سمسار، وفى العام التالى في 2013 شارك مع الزعيم في مسلسل "العراف" ، وفى مسلسل "صاحب السعادة" عام 2014، ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، لينتهى مشواره مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلى علام" عام 2017 والذى جسد خلاله دور الشيخ صادق.

الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصرى المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.