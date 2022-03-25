شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 جوائز نالها أحمد حلاوة فى أوروبا عن إبداعه بتصميم العرائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلف خبر رحيل الفنان القدير احمد حلاوة حالة كبيرة من الحزن، بعدما توفى اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما دخل المستشفى في فبراير الماضى، ومن وقتها وكثر الحديث عن تدهور حالته الصحية إلا أن المقربين منه كانوا يؤكدوا اقتراب تعافيه حتي قام بنفسه بتأكيد ذلك عبر فيديو صوتي له من داخل المستشفى ثم لم يلبث أن تدهورت حالته الصحية أول أمس ودخل العناية المركزة من جديد.



احمد حلاوة والعرائس

الفنان احمد حلاوة الذى يعتبره الكثيرون بمثابة فنان شامل بموهبته الكبيرة التي جعلته يتمكن من تقديم مختلف الألوان من كوميديا إلى تراجيديا بدقة واحترافية متناهية إلا أنه خبأ أيضاً خلف ذلك موهبة في عالم آخر لم يكن خلف الأضواء بالقدر الكافى، حينما أبدع مع عالم صناعة العرائس.



احمد حلاوة

احمد حلاوة وخلال حوار له مع صاحبة السعادة اسعاد يونس العام الماضى، تطرق لموهبته في عالم صناعة العرائس مؤكداً أنه بدأ الشغف به منذ أن كان صغيراً بسبب والدته التي كانت تصمم له أراجوز ويساعدها في ذلك، لتنطلق موهبة كبيرة في عالم تصميم العرائس وتقديم مسرحيات فيما بعد مثلت مصر في أوروبا وفقاً لما ذكره الفنان الراحل احمد حلاوة بنفسه قائلاً : "مثلت مصر في المهرجان التجريبي، وخدت جوائز في أوروبا".

ورحل الفنان احمد حلاوة، منذ قليل، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.