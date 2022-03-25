شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة يرحل قبل مشاهدة آخر أفلامه فى السينمات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، الفنان القدير أحمد حلاوة عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية في اليومين الماضيين، حيث دخل في غيبوبة تامة منذ أول أمس الأربعاء وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ظهر اليوم، ومن المقرر اعلان أسرته عن موعد تشييع جنازته.

ولم يمهل القدر، أحمد حلاوة لمشاهدة آخر اعماله وهو فيلم "الجواهرجى" مع النجم محمد هنيدى الذى انتهى من تصويره قبل مرورة بأزمته الصحية ودخوله المستشفى، ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية والد منى زكى وحما محمد هنيدى، وتنشأ بينهم العديد من الموافق الكوميدية، والعمل مرشح للعرض في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي، ومنى زكي و أحمد حلاوة، أحمد صلاح السعدني، لبلة، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف: عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى، وتدور أحداثه في اطار من الكوميديا الاجتماعية، بين الحمى وزوج الابنة، بجانب العديد من المواقف التي تحدث بين أبطال العمل.

وشارك أحمد حلاوة في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك أحمد حلاوة أيضاً في مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى.