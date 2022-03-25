شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال suits يكشفون وجه الشبه بين شخصياتهم الحقيقية وشخصيات المسلسل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أبطال مسلسل "suits بالعربى" في فيديو ترويجى للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل حصرياً على قناة cbc ومنصة watch it الرقمية، عن وجه الشبه بين شخصياتهم الحقيقية وشخصياتهم التي يقدموها في أحداث المسلسل الذى يدور حول عالم المحاماة وخبايا القضايا.

البداية بالنجم آسر ياسين الذى كشف وجه الشبه بين وبين شخصية "زين ثابت" التي يجسدها في المسلسل، وقال:"ابنى اسمه زين، كما أنى شخص لا أبوح بما في داخلى وهو نفس الأمر بالنسبة لزين إلا أن زين لا يعبر عن مشاعره وهذا عكس آسر، وفكرة العزة الموجودة عند شخصية زين موجودة عندى بردو كآسر، بالإضافة إلى أنى لا ألبس بدل كثير مثل زين".

وكشف أحمد داود عن وجه الشبه بينه وبين شخصية "آدم منصور" التي يجسدها في المسلسل وقال: "الاثنين عندهم عزيمة ويقاتلوا علشان يوصلوا للحاجة اللى هما عاوزينها، ولما بتجيله الفرصة بيمسك فيها جامد علشان يحقق اللى نفسه فيه"، فيما قالت صبا مبارك: "أنا وشخصية "فريدة المسيرى" مصممين وعارفين عاوزين ايه وبنشتغل اننا نوصل للى احنا عاوزينه، وانا لست حادة مش الشخصية ولكنى أحبها جداً".

وتحدثت ريم مصطفى عن وجه الشبه بينها وبين شخصية "كاميليا أشرف" موضحة:" عندنا حاجات اكستريم، فانا لا أميل للون الرمادى في الشخصية، فإما ابيض أو أسود وكامليا كدا، فهى على قد ما هي جادة على قد ما هيا ذكية، ولكن عنجها عفوية انها تقول للى قدامها انك فيك عيب ما بمنتهى الصراحة والوضوح، ولكن عندها مشاعر داخلية جواها بتخليها من واحدة جادة اوى كدا لست ضعيفة واعتقد ان أنا وهى متشابهين في الحتة دى".

ورفض محمد شاهين أن يكون هناك وجه شبه بينه وبين شخصية "قدرى الزيات" قائلاً: "ما اعتقدش يكون في وجه شبه بينى وبين شخصية قدرى لأنه تنك وقرفان من كل الناس وأنا طيب أطيب من قدرى بصراحة، فيما أكد تارا عماد أن العند هو وجه الشبه بينها وبين شخصية ليلى حيث أنى عنيدة وليلى كمان عنيدة".