نجلاء بدر تنعى أحمد حلاوة: ربنا يرحمه ويغفر له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعت الفنانة نجلاء بدر، الفنان الدكتور أحمد حلاوة، والذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.

ونشرت نجلاء، صورة لـ"حلاوة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لا إله إلا الله، البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله".

أحمد حلاوة من مواليد 7 يناير 1949، وهو ابن شقيق الفنان الكبير الراحل فايز حلاوة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، وحصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

تدرج أحمد حلاوة في عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكلية التربية النوعية، وعمل مخرجاً بالمسرح القوي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة، وساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج، وقام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

وشارك أحمد حلاوة في العديد من الأعمال الفنية منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.