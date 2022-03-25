10 معلومات عن أحمد حلاوة.. ابن شقيق فنان كبير وآخر أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا، ظهر اليوم الجمعة، الفنان الدكتور أحمد حلاوة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.

وكشفت الفنانة نهال عنبر، مسئول الشئون الصحية بنقابة المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365"، عن سبب وفاة أحمد حلاوة، قائلة إنه تعرض لهبوط في ضغط الدم وتوقف القلب، ما أدى لوفاته.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان أحمد حلاوة:

- أحمد حلاوة من مواليد 7 يناير 1949.

- هو ابن شقيق الفنان الكبير الراحل فايز حلاوة.

- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973.

- لم يتوقف عند هذا الحد، بل حصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر) عام 1994.

- كان يقوم بتدريس المسرح، في كلية الآداب.

- تدرج أحمد حلاوة في عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكلية التربية النوعية.

- عمل مخرجاً متميزاً بالمسرح القوي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة (قاعة زكي طليمات) عام 1994.

- ساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج.

- قام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

- شارك في العديد من الأعمال الفنية منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.