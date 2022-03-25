خاص| سبب وفاة الفنان أحمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، مسئول الشئون الصحية بنقابة المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة داخل مستشفى زايد التخصصي، التي كان يتواجد بها بالفترة الماضية، بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت نهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن سبب الوفاة يعود لتعرض الفنان أحمد حلاوة لهبوط في ضغط الدم وتوقف القلب.

وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا.

وقال منير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان القدير رحل عن عالمنا منذ قليل، بمستشفى زايد التخصصي، مضيفا أن أسرة الراحل لم تعلن موعد ومكان الجنازة.

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.