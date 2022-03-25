في تكساس.. مقتل امرأة أثناء زيارتها قبرَ ابنها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - مارس - 2022 1:52 مساءً

أفادت صحيفة ديلي ميل بأن امرأة قتلت باطلاق نار في ولاية تكساس، بينما كانت تزور قبر ابنها لمعايدته” في عيده الأول في السماء”، وفق ما قال زوجها السابق.

“يولاندا” البالغة من العمر ٥٢ سنة، توفيت في حديقة إحدى مقابر الكنيسة المعمدانية في ٢٢ آذار في منطقة كيللين، ويصادف هذا التاريخ عيد ميلاد ابنها الـ ٢٢.

شرطة المنطقة أكدت أنّ ضحية أخرى تعرّضت لإصابات ليست بالغة، عولجت على الفور في مسرح الجريمة.

في السياق، كتب زوج الضحية السابق “كينيه” في منشور عل فيسبوك : ” انا عاجز عن الكلام. لا يمكنني ان اصدق انّ ما حصل حقيقي. كيف تمكنتم من قتلها في يوم عيد ميلاد ابنها عند قبره. ساعدنا يا رب”.

كذلك،نشر ابنها على فيسبوك صورة تجمعه بوالدته، قائلا: “أحبك يا امي. ابقي بجانبي”.

على الاثر، أُرسل عناصر الشرطة الى مسرح الجريمة، يوم الثلاثاء ٢٢ آذار، للتحقيق في ملابسات الجريمة التي اودت بحياة امرأة. وافادت الشرطة بأن شخصين أصيبا بعملية اطلاق النار، ما أدى الى مقتل أحدهما وهي “يولاندا”.

وقد عبّر زوج الضحية السابق عن حزنه، من خلال سلسلة منشورات على وسائل التواصل: ” اولادي لن يكونوا أنفسهم بعد الآن… شكرا لجعل حياتنا كاملة، نحبك وسنشتاق اليك”.

ووفق منشور سابق للوالد على فيسبوك، قال ان ابنهما “أمير” توفي ليلة رأس السنة بعمر ٢١سنة. ولم يذكر سبب الوفاة.

وابلغ “كينيه”وسائل اعلام انه ويولاندا انفصلا في وقت سابق، ولديهما ثلاثة أبناء.