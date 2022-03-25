نادر الأتات يتألق في “بازار دبي”.. “الأجواء نار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم اللبناني نادر الأتات، حفلًا غنائيًا كبيرًا في “بازار دبي” في دولة الإمارات بحضور الآلاف من محبّيه هناك.

أطلّ نادر الأتات على جمهوره، وأشعل أجواء الحفل بباقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة “قلي وينك”، التي ردد الحضور معه كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم “كورال” يشاركه بحفلاته كافّة.

بعد الحفل نشر نادر الأتات عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” مقتطفات من السهرة وعلّق عليها قائلاً: “دبي ليلة أمس”، وأرفقها بإيموجيز القلب الأحمر وشعلة النار في إشارة منه إلى أن الأجواء كانت مشتعلة كالنار.

الجدير ذكره أن أغنية نادر الأتات “قلي وينك”، تستمر بحصد التفاعل من الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

وأغنية “قلي وينك” كلمات إميل فهد وألحان وسيم بستاني وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب فهو من إخراج عادل سرحان، وحقق أكثر 4 من ملايين مشاهدة منذ صدوره على قناة شركة “لايف ستايلز ستويديوز” الرسمية في موقع يوتيوب.