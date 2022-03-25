شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان أحمد حلاوة عن عمر 73 عاما بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد خبر وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، منذ قليل، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.

تأكيد خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة جاء بعد أنباء غير صحيحة حول وفاته نفتها ابنته الإعلامية هبة حلاوة فى تصريحات لـ"الخليج 365" أول أمس، والتى قالت فيها إن الحالة الصحية لوالدها خطرة للغاية، وإنه يتواجد على جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى دخوله فى حالة غيبوبة، وأضافت باكية: "يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعو له".

لم تكن تلك الشائعة الوحيدة التى سبقت وفاة الفنان أحمد حلاوة ، فطاردته تلك الشائعة وهو على قيد الحياة وتسببت فى تدهور الحالة الصحية لزوجته، وإصابتها بجلطة فى القدم بسبب هذه الشائعات، وقالت: "والدى ووالدتى جالهم كورونا ولكن أمى تعافت وخرجت من المستشفى وأول لما خرجت جالها لها جلطة فى رجلها من كثرة الشائعات عن والدى".

الفنان أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان فايز حلاوة، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى المعهد العالى للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحى والسينما ببوخارست فى رومانيا، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا فى المسرح المصرى المعاصر) عام 1994، ودرّس علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.