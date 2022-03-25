شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة تارون إجيرتون بفيروس كورونا بعد أسابيع من سقوطه أثناء عرض مسرحية "Cock" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب النجم الشاب تارون إجيرتون عن مسرحية West End Cock" " بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ووفقا لموقع " نيويورك بوست"، حصل الممثل الويلزي، البالغ من العمر 32 عامًا، على استراحة بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجاء الإعلان الإصابة بالفيروس التاجي بعد سقوط نجم مسرحية cock على خشبة المسرح أثناء العرض الحي الذي أقيم في ليلة الافتتاح في وقت سابق من هذا الشهر.



التقرير من نيويورك بوست

وأعلن المنتجون النبأ في بيان، جاء فيه: "للأسف، أثبتت نتائج اختبار تارون إجيرتون إصابته بفيروس كورونا المستجد"، وتابع البيان، "وفقًا لبروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بالإنتاج، سيعزل الآن ونتوقع عودة Taron إلى العرض الأسبوع المقبل"، وافتتحت المسرحية في 5 مارس ومن المقرر أن تستمر لمدة 12 أسبوعًا في مسرح أمباسادور في لندن.

مؤخرا، حصد تارون إيجرتون، جائزة "جلودن جلوب" أفضل ممثل بفيلم سينمائي موسيقى عن دوره فى Rocketman، وفيلم Rocketman يدور حول قصة حياة إلتون جون، من سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.

الفيلم من بطولة بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، تارون إجيرتون، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.