شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم مجنون فرح يفتتح مهرجان الفيلم العربي الفرنسي فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الفيلم الروائي "مجنون فرح" للمخرجة ليلى بوزيد فعاليات مهرجان الفيلم العربي الفرنسي في الإمارات اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يحصل على عرض آخر في اليوم التالي لليلة الافتتاحية.

وعرض الفيلم مؤخرا، في مهرجان القاهرة السينمائى الدولة بدورته الـ 43، ضمن البانوراما الدولية، كما عرض في بداية الأمر بأيام قرطاج السينمائية ضمن فعاليات الدورة الـ 32، ليكون العرض العربي الأول للفيلم الذي بدأ مسيرته في أسبوع النقاد بـمهرجان كان السينمائي الدولي.

فيلم مجنون فرح من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، زبيدة بالحاج عمر، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو وأوريليا بيتي، وسبق لفيلم "مجنون فرح" المشاركة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وحصل على جائزتي أفضل ممثل وجائزة فالوا الماسية من مهرجان أنغوليم للفيلم الفرانكوفوني.

ويحكي الفيلم قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس. في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس. بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.