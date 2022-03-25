مايا دياب متألقة بأحدث صورها.. إطلالة تفيض جمالًا وأنوثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية مايا دياب بإطلالة تفيض جمالًا وأنوثة في أحدث صورها على موقع “إنستغرام” وذلك على هامش إحيائها حفل فنيّ خاص في الأردن.

ونشرت مايا دياب مجموعة صور من الحفل استعرضت بها إطلالتها بفستان جلدي من اللون الأسود وبياقة مستديرة حول الرقبة مفتوحة بحمالتين بشكل دائرة غير متصلة بالظهر، أما القصة فأتت مستقيمة يتخللها فتحة شفافة رفيعة تلف خصرها بأسلوب مموج، وازدادت جاذبية الفستان بقصة ضيقة بشق خلفي طويل.

وتفاعل الجمهور مع صور مايا دياب بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم فتصدّرت الترند خلال فترة قصيرة، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “ليليي”، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج رجا نعمه، إذ عادت من خلاله مايا إلى اللون الرومانسي والعاطفي الذي أحبها الجمهور فيه في العديد من الأغنيات بالماضي.

وحقق كليب أغنية “ليليي” أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أيام قليلة من صدوره على قناة مايا دياب في موقع “يوتيوب”.