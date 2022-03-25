نوال الزغبي.. الملايين تحاصرها على يوتيوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ثلاثة أسابيع فقط من صدوره، حقق فيديو كليب النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديد “لسه باجي على بالك” أكثر من 4 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”، متصدّرًا قائمة الأعمال الغنائية المصوّرة الأكثر رواجًا في الوطن العربي.

أغنية “لسه باجي على بالك” تنتمي إلى الأغنيات الكلاسيكية وهي من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور، وقدمتها نوال الزغبي بإحساس مرهف وجرأة عالية. أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد وهو من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وكانت قد تلقت نوال الزغبي الكثير من التعليقات على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية والكليب.

يذكر أن نوال الزغبي تعود من خلال أغنية “لسه باجي على بالك” للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.