“ع موعدنا ولا شو”.. فارس كرم يتصدّر تصنيف أحلى الأغاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “ع موعدنا ولا شو” للنجم اللبناني فارس كرم نجاحها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وتصدرت أغنية “ع موعدنا ولا شو”، تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني) خلال أسبوعها الأوّل في هذه القائمة، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

أغنية “ع موعدنا ولا شو” من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وكليب الأغنية تولى إخراجه جو بو عيد وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من صدوره.

يذكر أن أغنية “ع موعدنا ولا شو” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها فارس كرم تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.