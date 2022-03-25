من المحيط إلى الخليج.. مجموعة MBC تستقطب أبرز الأعمال الرمضانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستقطب المروحة البرامجية لـ “مجموعة MBC” خلال شهر رمضان المبارك مجمل الأعمال الدرامية والبرامجية العربية من المحيط إلى الخليج، حيث تتضمن المروحة البرامجية لـ شاشات MBC طيفاً واسعاً من أبرز الإنتاجات الدرامية والكوميدية.. إلى جانب مزيج من البرامج الاجتماعية – التوعوية والحوارية ذات الطابع الشبابي.. أضف إلى ذلك حشد من أبرز نجوم الدراما والكوميديا العرب من مصر مروراً بالخليج العربي فالعراق وبلاد الشام وصولاً إلى دول المغرب العربي. هذه الخلطة الفريدة من المحتوى تتوزّع خلال الموسم الرمضاني على قنوات MBC1، MBC دراما، MBC العراق، MBCمصر، MBC5.

أما منصة “شاهد VIP” للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك فتقدم: “أقوى النجوم، أضخم الأعمال في مكان واحد”!

MBC1

الكوميديا

ستوديو 22

يوميات موظفي القناة مع مديرهم الجديد (حبيب الحبيب) في الموسم الثاني، بعد أن تمكنت القناة من تجاوز الأزمة المالية وبدأت بتحقيق النجاح والشهرة. مواقف مضحكة، غيرة ومنافسة، صداقة ومشاركة، استغلال وحب، خيبات وأفراح.. تجتمع جميعها في مكان واحد.

حبيب الحبيب، ماجد مطرب، عبد العزيز النصار، خالد المظفر، خالد الفراج، هبة حسين، تغريد الهويش، العنود سعود، ريم عبدالله كضيفة على الحلقات، وآخرين. إخراج محمد دحام الشمري، إشراف خلف الحربي.

سكّة سفر

ثلاثة أخوة شباب يملكون محطة بنزين وفندق وسوبرماركت في منطقة صحراوية نائية، ويستقبلون ضيفاً في كل حلقة ليعيشوا معه أحداث وقصص غريبة، حالة ولادة، اختطاف، جريمة وغيرها من المفاجآت مع جرعة مضاعفة من الضحك والترفيه.

سعد عزيز، صالح أبو عمرة ، محمد الشهري

منهو ولدنا؟

شابان غني وفقير يتبادلان الأدوار في تصحيح لخطأ تراجيدي وقع في الماضي أثناء ولادتهما، ليأخذ كل منهما مكان الآخر بعد مضي 30 عاماً، ويعيش كل منهما في بيئةٍ متناقضة كلياً عن تلك التي نشأ وعاش فيها.

ابراهيم الحجاج، فايز بن جريس، هند محمد، خيرية أبو اللبن، علي الحميدي، خالد الفراج، ريم العلي، حكيم جمعة، وإخراج منيز الزعبي

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدّم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

الدراما

العاصوف 3

حقبة التسعينات بتفاصيلها الاجتماعية وخطوطها السياسية والفكرية والحياتية تشكل محور الأحداث، من بطولة ناصر القصبي، عبدالإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، ريماس منصور، زارا البلوشي، وآخرين. إخراج المثنى صبح، وإنتاج “استوديوهات MBC”.

من شارع الهرم إلى..

هدى حسين ترأس مؤسسة طبية وعائلية وتضع قوانين مملكتها الخاصة في العمل والمنزل وتطالب الجميع بالتنفيذ.

بطولة هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبدالله، مرام البلوشي، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، روعة السعدي، وآخرين. كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.

المشوار

قضايا تتعلق بتجارة الآثار، ومواجهة بين العصابات، وصعود مفاجئ لأشخاص بسطاء إلى القمة، مطاردات، حب، والكثير من الأكشن والتشويق.

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، وآخرين. إخراج محمد ياسين

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب

الطبخ

افطارنا غير

الشيف هلا عياش برفقة مختصين وفنانين في الطبخ من السعودية والعالم العربي مع وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

البرامج الاجتماعية والشبابية والحوارية

الرواد – أحمد الشقيري

سلسلة قصيرة عن ريادة الأعمال من تقديم أحمد الشقيري، يغطي خلال حلقاته مدناً ومناطق في المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان العربية كالبحرين ومصر والامارات والأردن، إضافة إلى بلدان أخرى أجنبية في قارات مختلفة. يتطرق البرنامج إلى العديد من المجالات والقطاعات التي كان لها دور في ريادة الأعمال.

مالك بالطويلة – مالك الروقي (الموسم الرابع)

برنامجهادف توعوي يسلط الضوء في عشر دقائق على شخصية أثرت في البشرية وسبّبت أو شاركت في أحداث تاريخية مهمة كان لها شأن في التاريخ.

الصدمة – الموسم الرابع

موسم جديد وكاميرات مخفية ترصد ردود الأفعال بالصوت والصورة، ومواقف إنسانية وحساسة تكشف تفاعل المجتمع وتعاطيه وردود أفعاله على جميع تلك المواقف

تقديم: كريم كوجك (مصر)، فيصل الزهراني (السعودية )، رائد أبو فتيان (العراق ).

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺛﺎﺋﻘﻲ يغطي ﺑﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 والنتائج المتوخاة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وخاصةً على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، الاستثمار الصناعي، السياحة البحرية، إدارة النفايات، إعادة التدوير، تحلية المياه، وغيرها.

بالتي هي أحسن – مع فضيلة الدكتور محمد العيسى

موسم جديد من البرنامج الذي تصدّر لائحة البرامج الدينية الأكثر متابعةً. تأتي خصوصية البرنامج من الشفافية والصراحة في الطرح، والبساطة والإقناع في تناول القضايا المطروحة، ضمن أسلوب حواري مع الضيف والجمهور. يتطرّق هذا الموسم إلى العديد من المواضيع على غرار الرحمة، نبذ الطائفية، الاعتدال.. وغيرها.

تقديم عبدالوهاب الشهري

اللقاء من الصفر – مفيد النويصر (الموسم السابع)

رجال أعمال وقياديون ورؤساء تنفيذيين وكبار روّاد الأعمال يروون حكاياهم وقصص نجاحهم الملهمة.

مع القرني – تقديم عبد الرحمن البشري، د.عائض القرني

من الرياض وعلى مدى ساعة مباشرة مع الداعية والكاتب الدكتور عائض القرني صاحب كتاب “لاتحزن” الذي بيع منه أكثر من 10 ملايين نسخة.. يأخذنا عبر هذا البرنامج في رحلة عن مفاهيم الدين الصحيحة في القرآن الكريم، السنة النبوية، الفقه المعاصر، التاريخ، الأدب وتجارب من بلدان حول العالم كما يشرح لنا نشر ثقافة الاعتدال وتجنب الأفكار الهدامة والأفكار المتطرفة وتبسيط القيم الدينية والاجتماعية، وغيرها من الطروحات.

الحواري الترفيهي

ليالي رمضان

من الدرعية في المملكة العربية السعودية، يطل في فترة السحور الثنائي إلهام علي وخالد صقر في سهرة تجمع الأهل والأصدقاء والأحباب على أشهى الأطباق وأجمل الأنغام والأحاديث بحضور كوكبة من مشاهير العالم العربي.

MBC دراما

أمينة حاف

تستيقظ أمينة من الحلم الطويل الذي عاشته في الموسم الأول لتجد أحلامها وقد تحولت إلى حقيقة على أرض الواقع.

بطولة الهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فهد باسم، بدرية طلبة، صمود، ريم نجيم، وآخرين. إخراج محمد عبدالعزيز الطوالة.

ناطحة سحاب

حلم عامرة (سعاد عبدلله) وطموحها أشبه بناطحة سحاب، لايمكن لشيء أن يقف في طريق أحلامها، ولاترتضي لنفسها مكاناً إلا في السحاب. رحلة صعود ونجاح مليئة بالصعوبات والمشاق والتحدي والإلهام.

بطولة: سعاد عبدالله، نور، حسين المهدي، يعقوب عبدالله، فخرية خميس، جود عزيز، ونخبه من نجوم ونجمات الخليج. إخراج عيسى ذياب

في إحدى المناطق السكنية الشعبية تعيش مجموعة من العائلات التي تتشارك الحب والعطاء والمواقف المضحكة والحزينة، وهنا تعيش فتاة تعاني من إعاقة ذهنية تجعلها محببة لدى جميع تلك العوائل، ولكن تلك الفتاة تعرضت في الماضي لمشكلة تسببت بوضعها الحالي، فما هي تلك الأسرار؟

شجون، بشار الشطي، لمياء طارق، غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، شيخه العسلاوي، أسرار دهراب

حضرة الموقف

تدور الأحداث حول حياة مجموعة من النساء المختلفات في شخصياتهن وحياتهن، مع خيوط درامية تنتقل بين الماضي والحاضر لتكشف أسرار عالقة وذكريات تأبى أن تُمحى. يسلّط العمل الضوء على شخصية المرأة العاقلة والحكيمة، والمرأة التي لا تهتم سوى بمظهرها، مروراً بالمرأة المضحية من أجل من تحب، والطموحة التي تقاتل للوصول إلى حلمها، والمسالمة التي تحلم بحياة بسيطة هادئة، وصولاً إلى المرأة المتجبّرة..

بطولة: هيفاء عادل، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، هبة الدري، وغيرهم.

رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.

مع وقف التنفيذ

دراما سورية معاصرة، تدور أحداثها في حارة من الضواحي التي تعرضت للدمار وهُجر أهلها بسبب الحرب، قبل أن يقرر أهلها العودة إليها لتظهر الصراعات بين الطبقات الاجتماعية الفقيرة والغنية من خلال وجود شخصيات معقدة وأمراء حرب.

بطولة: سلاف فواخرجي، عباس النوري، نادين خوري، غسان مسعود، صفاء سلطان، سيف السبيعي، شكران مرتجى، فادي صبيح، محمد قنوع، إخراج سيف السبيعي، تأليف علي وجيه، يامن الحجلي.

MBC العراق

الطبخ

افطارنا غير

الشيف هلا عياش برفقة مختصين وفنانين في الطبخ من السعودية والعالم العربي مع وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

الدراما

بنات صالح

يتّهم أب فقير يعمل في أحد المطاعم ولديه أربع بنات بجريمة قتل لم يرتكبها ويحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما تطلب زوجته الطلاق وتتزوج من رجل ميسور مادياً، وتعتقد البنات أن زوج الام هو والدهم الحقيقي. فما الذي سيحدث حين يخرج الأب ويبدأ بالبحث عن عائلته.

بطولة: محمد هاشم، زهور علاء، براء الزبيدي، شروق الحسن، جمان الصباح، مين نور الدين، ساندي جمال

ألماس مكسور

شابة جميلة تفقد والدتها، والدها مقعد ولديها أخوة أصغر منها تتولى مسؤوليتهم.. مهمة شبه مستحيلة وعليها اختبار الفقر والجوع والحاجة لتنجو مع عائلتها، إلى أن تعتقد أن الحياة قد ابتسمت لها عندما يتقدم طبيب لخطبتها بعد قصة حب تجمعهما.

بطولة: هند نزار، الكسندر علوم، غسان إسماعيل

المشوار

قضايا تتعلق بتجارة الآثار، ومواجهة بين العصابات، وصعود مفاجئ لأشخاص بسطاء إلى القمة، مطاردات، حب، والكثير من الأكن والتشويق.

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، وآخرين. إخراج محمد ياسين

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب

البرامج الحوارية والشبابية والاجتماعية

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ضي الكمر بموسمه الثالث

للحوار نكهة خاصة في هذا البرنامج مع أسماء عريقة ونجوم مخضرمين في عالم الفن يستضيفهم مأمون النطاح، إلى جانب مساحة للمرح مع بعض الألعاب الطريفة

الصدمة

موسم جديد وكاميرات مخفية ترصد ردود الأفعال بالصوت والصورة، ومواقف إنسانية وحساسة تكشف تفاعل المجتمع وتعاطيه وردود أفعاله على جميع تلك المواقف

تقديم: كريم كوجك (مصر)، فيصل الزهراني (السعودية )، رائد أبو فتيان (العراق ).

الكوميديا

حامض حلو بموسمه الثالث

جرعات كوميدية مضاعفة بنكهة عراقية خالصة مع شخصيات متنوعة تعكس مختلف جوانب المجتمع ومشاكل الأسرة العراقية.

بطولة آلاء الحسين، إحسان دعدوش، علي جابر

المسابقات

بين أهلنا

يستمر مقدمو البرنامج حيدر عبد ثامر وحيدر أبوالعباس وطارق زياد بزيارة المدن والأرياف والمعالم والآثار داخل العراق ويعرّفون الجمهور على تلك المناطق وعادات وتقاليد سكانها المحليين، بالإضافة إلى جوائز ومبادرات إنسانية يقدمها البرنامج.

MBC مصر

الدراما

المداح – أسطورة الوادي

المداح الجزء الثاني استكمالًا لما جاء في الجزء الأول من المسلسل والتي تدور قصته حول صابر الطفل الصغير، وكان طفل يتيم قام إمام المسجد النجم أحمد بدير بتربيته والاهتمام به وكان صابر المداح رجل متدين ومحبوب ويعمل على علاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، ولكنه وقع في حب فتاة وشغلت عقله وتفكير وهي نسرين طافش ولهذا انخرط في طريق آخر وسخر دعواته كي يتمكن من إيقاعها في حبه وسلك طرق سيئة كي يحقق غايته.

بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب

رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.

بطلوع الروح

بعد ذهابها إلى الرقة حيث مركز عمليات داعش في سوريا، عبر خديعة تتعرض لها، تعيش روح داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.

بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، هالة صدقي، بشرى، تامر فرج، إضافة إلى أحمد السعدني ومحمد حاتم، ومجموعة من الوجوه الجديدة، إضافة إلى نجوم من سوريا ولبنان والعراق وتونس والمغرب وعدد من الممثلين الأجانب. إخراج كاملة أبو ذكرى.

مين قال؟

يظهر الفنان جمال سليمان في مسلسل مين قال في دور رجل أعمال وصاحب شركات استثمارية يتعرض للكثير من المواقف مع مجموعة من الشباب الذين تتخطي أعمارهم 18 عاماً، ويناقش المشاكل التي يقع فيها أبطال العمل في سن المراهقة.

جمال سليمان، وأحمد داش، وجمال عبد الناصر، وديانا هشام، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج: نادين خان.

البرامج

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر. وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

MBC5

الدراما

سلمات أبو البنات

بعد النجاح المستمر الذي واكب الأجزاء الثلاث السابقة من الدراما المغربية المُميزة “سلمات أبو البنات”، تنطلق أحداث الجزء الرابع. بعد النجاح المستمر الذي واكب الأجزاء الثلاثة السابقة من الدراما المغربية المُميزة “سلمات أبو البنات”، تنطلق أحداث الجزء الرابع في استكمال لمُتابعة التحولات والتغييرات التي طرأت على العائلة، وفي الوقت ذاته مُحاولات الأب “مُختار سلمات” جمع شمل العائلة وتخطي الأزمات التي تواجهها.

من تأليف وإخراج هشام الجباري، ويُشارك في بطولته محمد خويي، سعدية لديب، عمر لطفي، سلمي صلاح، فاطمة الزهراء بلدي، بديعة الصنهاجي، وآخرين. تأليف وإخراج هشام الجباري.

ولاد الدرب

مجموعة من الشباب الذين يمتلكون مهارات كبيرة في عالم القرصنة الإلكترونية، ينجحون في السطو على معلومات غاية في الأهمية لشخصيات مرموقة في المُجتمع ثم يلجؤون إلى محاولة إبتزازهم للحصول على مبالغ مالية مما يوقعهم في الكثير من الأزمات.

من تأليف فاتن اليوسفي، وإخراج ياسين فنان، ويُشارك في البطولة أمين الناجي، هدي مجد، المهدي فولان، فاتي جمالي، فاطمة الزهراء قنبوع، عبد السلام بوحسيني، وآخرين..

المداح – أسطورة الوادي

المداح الجزء الثاني استكمالًا لما جاء في الجزء الأول من المسلسل والتي تدور قصته حول صابر الطفل الصغير، وكان طفل يتيم قام إمام المسجد النجم أحمد بدير بتربيته والاهتمام به وكان صابر المداح رجل متدين ومحبوب ويعمل على علاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، ولكنه وقع في حب فتاة وشغلت عقله وتفكير وهي نسرين طافش ولهذا انخرط في طريق آخر وسخر دعواته كي يتمكن من إيقاعها في حبه وسلك طرق سيئة كي يحقق غايته.

بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب

رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر. وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

شاهد VIP

“أقوى النجوم، أضخم الأعمال في مكان واحد”

عروض تسبق الشاشات بـ 24 ساعة.. مع عرض سنوي خاص خلال شهر رمضان: “6 أشهر عليك، و6 أشهر علينا”

الكوميديا

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

مسلسلات وبرامج خليجية

العاصوف 3

حقبة التسعينات بتفاصيلها الاجتماعية وخطوطها السياسية والفكرية والحياتية تشكل محور الأحداث، من بطولة ناصر القصبي، عبدالإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، ريماس منصور، زارا البلوشي، وآخرين. إخراج المثنى صبح، وإنتاج “استوديوهات MBC”.