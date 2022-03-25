رسائل محبة بين نجوى كرم ومنى واصف.. قامتان فنيتان من لبنان وسوريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش حفلها في مهرجان دبي للتسوق بمسرح كوكا كولا أرينا، وفي لقاء مع أحد الصحفيين في الكواليس، ردّت النجمة اللبنانية نجوى كرم على سؤال حول الممثلة السورية التي تحبّ دعوتها للمشاركة معها في عمل فني، وذلك بعد تقديمها فيديو كليب أغنية “ساحر قلوب” إلى جانب الممثل السوري معتصم النهار.

وأجابت نجوى كرم حينها أنها تكنّ كل المودة والإحترام لجميع الممثلات السوريات، وخصّت بالذكر السيدة منى واصف، إذ أشارت إلى أنها تحبّ مقابلتها من جديد حيث مرّت مدّة طويلة على آخر لقاء جمعهما، قائلةً: “نرفع القبعة لتحيّة هذه الممثلة القديرة”.

السيدة منى واصف تلقت كلام شمس الغنية نجوى كرم بمحبّة كبيرة، وقالت في تسجيل صوتي إن “نجوى شغلة كبيرة”، كما عبّرت عن سعادتها بسماع هذه الأمنية منها فهي أيضا من المعجبين بفن “كرم” و صوتها، و بعبارة حنونة قالت “واصف”: “تسلملي عينها”.

تصريحات نجوى كرم ومنى واصف المتبادلة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تمنى عدد كبير من المحبّين أن يتم فعلًا اللقاء بينهما باعتبارهما قامتين فنّيّتين من لبنان وسوريا ذواتا شعبية هائلة في الوطن العربي.