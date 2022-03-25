شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شيقية الفنان محمد يونس ودفنها بمقابر الأسرة فى شبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد يونس عن وفاة شقيقته الكبرى حيث كتب في منشور على حسابه بموقع "فيس بوك":"أختي الكبيرة في ذمه الله برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"، وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاه الجمعة ان شاء الله بمسجد الإمام الحسن بجوار مستشفى القاهرة التخصصي امام الميريلاند مصر الجديدة والدفنه بمقابر العائلة بشبين الكوم وشكر الله سعيكم جميعاً.



الفنان محمد يونس

يذكر أن محمد يونس شارك مؤخراً في بطولة مسلسل "سوشيال" المكون من 15 حلقة، والذى تم عرضه على قناة الحياة، ومن بطولة أحمد زاهر، جيهان خليل، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، كريم سرور، جنا صالح، وئام مجدى وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.



محمد يونس

وظهر محمد يونس في رمضان الماضى خلال مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

كما شارك أيضاً في بطولة مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد دور محمد البكاتوشى الرائد المفصول من جهاز الشرطة والذى انضم إلى الجماعة التكفيرية بعد ذلك، والعمل قام ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكى واياد نصار وعدد كبير من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.