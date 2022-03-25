شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم نابلسى ينال إجازة فى تلاوة القرآن بعد 3 أشهر من اعتزاله الغناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نحو 3 أشهر من إثارته الجدل منذ قرار اعتزاله الغناء، نال المطرب الأردنى المعتزل أدهم نابلسى، شهادة الإجازة فى تلاوة وتجويد القرآن الكريم، أثناء تكريم خاص أقيم فى مسجد أبو عيشة، فى العاصمة الأردنية، عمان، وسلمها له الشيخ محمد عقل، إمام المسجد.

وفى مقطع فيديو، نشره أحد أصدقاء الفنان المعتزل، عبر حسابه على "فيس بوك"، جمعه به، معربا عن فرحته بلقائه وداعيا الله أن يمنحه الصحة والعافية والثبات، فيما نشر صديق آخر، فيديو للمطرب المعتزل وهو يتلو القرآن الكريم داخل المسجد، صحبه بتعليق: "حفل ختم القرآن الكريم وإجازة أدهم النابلسى، برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فى مسجد ابو عيشة - طريق المطار، الله يثبتك ويعلى مقامك".

وكان المطرب أدهم نابلسى، أحدث إثارة للجدل بعد قرار اعتزاله الفن بشكل نهائى منذ 20 ديسمبر الماضى، ليتصدر اسمه منصات السوشيال ميديا ويثير حالة من الضجة والبلبلة، حتى ظهر خلال مقطع فيديو متداول وهو يؤم المصلين فى صلاة العشاء بأحد المساجد، وتم تداول الفيديو مصحوبًا بتعليق من صوره: "آخر شيء توقعت أكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسى".

واختلفت الآراء حول الفيديو الجديد فعبر البعض عن دهشتهم من التحول المفاجئ فى حياة أدهم والبعض الآخر عبروا عن تأييدهم لحريته فى اتخاذ قراراته، قرار الاعتزال يبدو أنه اتخذ قبل أن يصبح مطربا وهو ما أكده تعليق نابلسى على الضجة المصاحبة لاعتزاله الغناء بقوله: "بصراحة هذا القرار فى بالى من أول ما دخلت الفن، والمقربين ليا عارفين أنى دايمًا بقول هييجى اليوم وهعتزل الفن وأوقف كل حاجة".



آدهم نابلسي