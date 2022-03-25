شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق بختام حفلات موسم الرياض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الهضبة عمرو دياب في ختام فعاليات موسم الرياض، وهو الحفل الذي أقيم أمس الخميس بمشاركة الفنان محمد حماقي، حيث صعد الي مسرح أبو بكر سالم على أنغام أغنيته "يا أنا يا لاء"، والذي يقدمها في مطلع حفلاته مؤخرا وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور .



الهضبة عمرو دياب فى صورة من الحفل

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، ليتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة أثناء الغناء خاصة عندما قدم الميدلي الشهير لاغاني نور العين والعالم الله وليلي نهاري .



عمرو دياب فى صورة من حفلته