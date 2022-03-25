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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتألق بختام حفلات موسم الرياض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تألق الهضبة عمرو دياب في ختام فعاليات موسم الرياض، وهو الحفل الذي أقيم أمس الخميس بمشاركة الفنان محمد حماقي، حيث صعد الي مسرح أبو بكر سالم على أنغام أغنيته "يا أنا يا لاء"، والذي يقدمها في مطلع حفلاته مؤخرا وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور .
الهضبة عمرو دياب فى صورة من الحفل
وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، ليتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة أثناء الغناء خاصة عندما قدم الميدلي الشهير لاغاني نور العين والعالم الله وليلي نهاري .
عمرو دياب فى صورة من حفلته
وكان وصل الهضبة عمرو دياب أمس الخميس إلى الرياض قبل حفلته بالسعودية ضمن حفلات موسم الرياض، وجمعه الحفل للمرة الأولى بالنجم محمد حماقى، وهو الذى أقيم برعاية الهيئة للعامة للترفيه، وقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغانيهما المحببة لدى جمهورهما.
وكان الهضبة عمرو دياب قدم حفلاً غنائيًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور الآلاف من محبيه وصعد على المسرح مرددًا أغنيته "يا أنا يا لأ"، وبعدها حرص على تحية الجمهور ووجه لهم كلمة قال فيها: "بتوحشوني من فترة لفترة، بيوحشني أجي هنا وأغني وأبقى معاكم، وتملي كده بأبقى سعيد، وبشكر كل اللي نظموا لنا الحفلة والقائمين على الموضوع ده الجميل".