شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج بأزياء "دراكولا" من كواليس فيلم الرعب "Renfield".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم العالمى نيكولاس كيج، لتقديم أحدث أدواره فى حياته المهنية التى امتدت لأربعة عقود، حيث يلعب دور شخصية "دراكولا"، في فيلم الرعب القادم رينفيلد "Renfield"، وفى هذا الصدد، شوهد الممثل المخضرم، البالغ من العمر 58 عامًا، لأول مرة بزى شخصيته الجديدة "دراكولا"، في مدينة نيو أورلينز الأمريكية، يوم الاثنين الماضى.



نيوكولاس كيج



شكل نيكولاس كيج فى كواليس Renfield



نيكولاس كيج فى أزياء دراكولا



نيكولاس كيج يظهر بإطلالة دراكولا

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهر نيكولاس كيج، مرتديًا بدلة حمراء زاهية، وبشرته تبدو شاحبة للغاية مع الكثير من المكياج الذى وضع على وجهه، وأسنان حادة وأظافر، والقليل من الصبغة السوداء على شفتيه، وذلك لإضفاء المزيد من الإحساس بـ "الموتى الأحياء"، كما ارتدى قميصًا باللون القرمزي يتناسب مع بدلته، جنبًا إلى جنب مع زوج من الأحذية ذات السحاب بورجوندي العميق.

ظهر أيضا، النجم نيكولاس كيج، بقلادة ذهبية والعديد من الخواتم على أصابعه لإضفاء المزيد من التألق على شكله، وتم تصفيف شعره البني الغامق للخلف والذى ثبت خلف أذنيه.

وكانت، عدة تقارير أجنبية، كشفت عن مشاركة النجم العالمي نيكولاس كيج في فيلم المخرج العالمي الجديد رينفيلد، ليعلب شخصية مصاص الدماء الشهير "دراكولا"، في فيلم الرعب ، حيث يشاركه في البطولة كل من نيكولاس هولت.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن النجم العالمي نيكولاس كيج سيعلب دور البطولة، استناداً على رواية برام ستوكر الشهيرة التي تم طرحها عام 1897، وتسرد قصة حياة خادم مصاص الدماء الشهير سيئ السمعة ولن تتركز على الشخصية المحورية الشهيرة.