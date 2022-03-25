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أحمد عزت يكشف لمصراوي عن توقعاته لمباراة مصر والسنغال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد عزت، عن توقعاته لمباراة مصر والسنغال، التي تقام اليوم الجمعة في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

وقال عزت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن شاء الله هنكسب 1/صفر، وهنتعادل هناك سلبي أو إيجابي، وهنصعد لكأس العالم".

ويخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:30 مساء في استاد القاهرة، فيما يقام الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها الجزائر أمام الكاميرون، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجرى مباريات الذهاب اليوم الجمعة في مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا ومالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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