وفاة شقيقة الفنان محمد يونس.. ودفنها بشبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفيت الشقيقة الكبرى للفنان محمد يونس، وتم تشييع جثمانها ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة.

وأعلن يونس، خبر وفاة شقيقته عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "أختي الكبيرة في ذمة الله.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وأضاف: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله بمسجد الإمام الحسن أمام الميريلاند مصر الجديدة، والدفنة بمقابر العائلة بشبين الكوم، وشكر الله سعيكم جميعا".

يذكر أن آخر أعمال محمد يونس مسلسل "سوشيال" مع النجوم: أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، شاهين، فرح الزاهد، جيهان خليل، وتامر فرج وغيرهم.