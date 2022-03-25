القائمة النهائية لمسلسلات رمضان 2022.. خريطة القنوات والأبطال (تفاصيل كاملة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نحو أسبوع فقط يفصلنا عن انطلاق عرض مسلسلات رمضان 2022، حيث يحل الشهر الكريم رمضان 2022، مع بداية أبريل 2022، ويشهد عرض الكثير من الأعمال الدرامية المهمة بمشاركة كبار النجوم. ويرصد "الخليج 365" القائمة النهائية لـ مسلسلات رمضان 2022 وخريطة القنوات والأبطال لـ27 عملا.

مسلسلات رمضان 2022

الاختيار 3

النجوم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، وأحمد عز، يقومون ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، في مقدمتهم الفنان خالد زكي، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

- يعرض عبر قناة ON.

العائدون

النجم أمير كرارة يقوم ببطولة مسلسل "العائدون" في موسم مسلسلات رمضان 2022، ويشاركه البطولة النجوم: محمود عبد المغني وأمينة خليل وأحمد الأحمد وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

- يعرض عبر قناة dmc.

جزيرة غمام

الفنان طارق لطفي يخوض السباق الدرامي 2022 من خلال مسلسل "جزيرة غمام"، مع النجوم: مي عز الدين وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي وأحمد أمين ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

- يعرض عبر قناة "الحياة".

المشوار

يخوض النجمان محمد رمضان ودينا الشربيني موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "المشوار" مع المخرج محمد ياسين والكاتب محمد فريد والنجوم: أحمد مجدي وصبري فواز وأحمد كمال وصبري عبد المنعم وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل وغيرهم، من إنتاج محمد السعدي شركة media hub (سعدي – جوهر).

- يعرض على قناة "dmc".

ملف سري

يخوض الفنان هاني سلامة، سباق مسلسلات رمضان 2022، بمسلسل "ملف سري" مع النجوم: عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز).

- يعرض على قنوات: الحياة، dmc، وcbc.

دايما عامر

ويخوض النجم مصطفى شعبان، سباق دراما رمضان لعام 2022، من خلال مسلسل "دايما عامر"، مع النجوم: لبلبة، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، وعمرو عبد الجليل وغيرهم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

- يعرض على قناتي "الحياة" و"ON".

رانيا وسكينة

تخوض النجمتان روبي ومي عمر، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "رانيا وسكينة"، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

- يعرض عبر قناة "MBC مصر".

عالم تاني

وتخوض النجمة رانيا يوسف السباق بمسلسل "عالم تاني" مع النجوم: نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، صوفيا، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، نبيل نور الدين، مصطفى حشيش، تأليف إسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

- يعرض عبر قناة "النهار".

الكبير أوي 6

يخوض النجم أحمد مكي سباق مسلسلات رمضان 2022 من خلال الجزء السادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي"، ويشارك إلى جانبه الكثير من النجوم وبينهم: رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

- يعرض عبر قناة "ON".

المداح 2 - أسطورة الوادي

ويخوض النجم حمادة هلال، موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال الجزء الثاني من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي"، مع النجوم: هبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.

- يعرض عبر قناة "MBC مصر".

راجعين يا هوى

يخوض النجم خالد النبوي، سباق رمضان 2022، بمسلسل "راجعين يا هوى" مع المخرج محمد سلامة، والمؤلف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، مع النجوم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبدالعزيز وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخي وغيرهم.

- يعرض عبر قناتي dmc وcbc.

فاتن أمل حربي

تخوض النجمة نيللي كريم، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي" من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، ويشاركها البطولة النجوم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغني وغيرهم، من إنتاج شركة "العدل جروب".

- يعرض عبر قناة CBC.

شغل عالي

تخوض النجمتان فيفي عبده وشيرين رضا السباق بمسلسل "شغل عالي"، مع النجوم: توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وكريم سرور وغيرهم، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

- يعرض عبر قناة "النهار".

يوتيرن

تخوض النجمة ريهام حجاج، موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "يوتيرن" مع النجوم: نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".

- يعرض عبر قنوات "ON E - CBC - الحياة - المحور - الأولى المصرية".

أحلام سعيدة

تلتقي النجمات: يسرا، غادة عادل، مي كساب، وشيماء سيف، في مسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".

- يعرض عبر قناة "ON".

مكتوب عليا

يشارك النجم أكرم حسني في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" مع المخرج خالد الحلفاوي، والنجوم: عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، ومحمود السيسي وغيرهم، من تأليف إيهاب بليبل.

- يعرض عبر قناة "dmc".

بطلوع الروح

يخوض النجوم: إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد داوود وأحمد السعدني، سباق دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل "بطلوع الروح" مع السيناريست محمد هشام عبية، والمخرجة كاملة أبو ذكري.

- يعرض عبر قناة "MBC مصر".

توبة

ويخوض النجم عمرو سعد سباق رمضان 2022، من خلال مسلسل "توبة" مع المخرج أحمد صالح، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ويشارك في بطولته النجوم: دياب، صبا مبارك، رحاب الجمل، أسماء أبو اليزيد، انتصار، حسن أبو الروس، وكريم عفيفي وغيرهم.

- يعرض عبر قناة "MBC مصر".

suits/سوتس بالعربي

يشارك الكثير من نجوم الفن في النسخة العربية من مسلسل "suits/ سوتس بالعربي"، في رمضان 2022، وفي مقدمتهم: آسر ياسين، ريم مصطفى، أحمد داوود، صبا مبارك، تارا عماد، ومحمد شاهين وغيرهم، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي.

- يعرض عبر قناة "CBC".

بابلو

يخوض النجم حسن الرداد، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "بابلو" مع النجوم: أروى جودة ومصطفى فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان وعبد الرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق، من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

- يعرض عبر قناة "المحور".

وجوه

وتخوض النجمة حنان مطاوع سباق دراما رمضان 2022، بمسلسل "وجوه" المكون من حكايتين، كل حكاية 15 حلقة، الأولى "وش تالت" من تأليف محمد على إبراهيم، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها: محمود عبد المغني، وهالة فاخر، وعابد عناني، ونورهان، ورانيا ملاح، وتامر فرج، أما الحكاية الثانية تحمل اسم "وجوه"، من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن، مع الفنان أحمد وفيق، والفنانة جيهان خليل وغيرهما.

- يعرض عبر قناة "النهار".

مين قال

يخوض النجم جمال سليمان سباق مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "مين قال"، مع النجوم: أحمد داش، ونادين، وديانا هشام، وهنا داود وغيرهم، من تأليف مريم نعوم، وفكرة وسيناريو مجدي أمين، وإخراج نادين خان.

- يعرض عبر قناة "mbc مصر".

في بيتنا روبوت 2

يعرض الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" في موسم مسلسلات رمضان 2022، بطولة النجوم: شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، ودنيا ماهر وغيرهم، تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، إخراج وليد الحلفاوي.

- يعرض عبر قناة "الحياة".

دنيا تانية

تخوض النجمة ليلى علوي، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "دنيا تانية"، مع النجوم: مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي وغيرهم، إشراف عام على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبد العال.

- يعرض عبر قناة "النهار".

بيت الشدة

تخوض النجمة وفاء عامر سباق دراما رمضان بمسلسل "بيت الشدة" مع النجوم: أحمد وفيق، مها أحمد، نهال عنبر، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا وغيرهم، وتأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني.

- يعرض عبر قناة "القاهرة والناس".

انحراف

تخوض الفنانة روجينا سباق مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "انحراف" المأخوذ عن أحداث حقيقية، مع النجوم: سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

- يعرض عبر قناة "النهار".

النقطة العميا

تخوض النجمة أيتن عامر، سباق مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "النقطة العميا" مع النجوم: صلاح عبد الله، محمد عز، وإيهاب فهمي وغيرهم، تأليف عمرو جمعة، إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وإنتاج محمد إبراهيم.

- يعرض عبر منصة "وياك".