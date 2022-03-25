أحمد بدير يكشف لمصراوي توقعاته لمباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير أحمد بدير، عن توقعاته لمباراة مصر والسنغال، التي تقام اليوم الجمعة في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

وقال بدير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن شاء الله.. توقعاتي إن منتخبنا المصري هيكسب السنغال بهدفين دون مقابل".

ويخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:30 مساء في استاد القاهرة، فيما يقام الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها الجزائر أمام الكاميرون، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجرى مباريات الذهاب اليوم الجمعة في مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا ومالي.

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