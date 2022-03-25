"قابيل قتل هابيل".. طرح برومو جديد لـ"انحراف" قبل عرضه في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المخرج رؤوف عبدالعزيز، البرومو الثالث لمسلسله الجديد "انحراف"، بطولة الفنانة روجينا، تمهيدا لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

وحمل التيزر الثالث لمسلسل انحراف، صراعا بين الأخوة، وتظهر الفنانة سميحة أيوب في لقطاته، قائلة "إحنا ما بقيناش أخوات" ببداية التيزر، وتقول في آخره: "قابيل قتل هابيل".

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، وتدور الأحداث في دراما تشويقية مليئة بالغموض حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية.

ويشارك روجينا، بطولة مسلسل "انحراف"، عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم.