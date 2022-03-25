خاص| تعرف على توقعات المخرج مجدي أبو عميرة لمباراة مصر والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، عن توقعاته لمباراة مصر والسنغال، التي تقام اليوم الجمعة في ذهاب الدور الفاصل بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

وقال أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتوقع فوز المنتخب المصري على السنغال بهدفين مقابل هدف".

ويخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام ضيفه السنغالي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9:30 مساء في استاد القاهرة، فيما يقام الإياب في السنغال يوم 29 مارس الحالي.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها الجزائر أمام الكاميرون، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجرى مباريات الذهاب اليوم الجمعة في مصر والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا ومالي.