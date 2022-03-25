رمضان 2022.. شاهد البرومو الرسمي لمسلسل "بابلو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرح حسان دهشان، مؤلف مسلسل "بابلو"، البرومو الرسمي للعمل الذي يعرض في موسم مسلسلات رمضان 2022 على قناة "المحور".

وظهر حسن الرداد في البرومو بـ"لوك جديد"، مع وجود علامة "×" في حاجبه، ويقدم دور "بلطجي مأجور" ضمن أحداث العمل.

مسلسل "بابلو" بطولة النجوم: حسن الرداد، أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي وغيرهم، من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.

ويعرض مسلسل "بابلو" في رمضان 2022، على قناة "المحور" بشكل حصري في مصر، وخارجيا على قنوات "أبو ظبي" و"osn" و"art"، بالإضافة لعرضه على منصة "ڤيو Viu".