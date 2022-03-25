رمضان 2022.. أحمد جمال سعيد عن "شغل عالي": "تجربة جديدة ومتحمس لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قال الفنان أحمد جمال سعيد، إن مسلسل "شغل عالي" الذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، يعد تجربة جديدة بالنسبة له، مشيرا إلى أنه متحمس لها.

وكتب أحمد جمال، عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "استنوني في مسلسل (شغل عالي)، رمضان ٢٠٢٢ في دور (زياد).. تجربة جديدة ومتحمس ليها جدا، على قناة (النهار) و(فيو viu)، إخراج د/ مرقس عادل، تأليف د/ حسين محرم".

وحرص على تهنئته عدد من الفنانين، وكتبت رانيا فريد شوقي: "مبروك حبيبي، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله"، وكتبت ريم البارودي: "مبروك يا حبيبي ألف مبروك، بالنجاح والتوفيق بإذن الله"، وكتب محمد عز: "مليون مبروك يا حبيبي" وغيرهم.

تدور أحداث مسلسل "شغل عالي" حول الصديقتان فيفي عبده وشيرين رضا، وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.

مسلسل "شغل عالي" بطولة: فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.