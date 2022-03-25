صدمة وخيبة.. ماذا قال لاعبو إيطاليا بعد فشل التأهل لكأس العالم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

سبّبت خسارة المنتخب الايطالي أمام مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-0 صدمة كبيرة للجماهير الايطالية، حيث فشلت ايطاليا للمرة الثانية على التوالي في التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وبعد الفشل في التأهل إلى مونديال روسيا، عجز منتخب إيطاليا عن العودة إلى كأس العالم التي ستستضيفها قطر في تشرين الثاني المقبل.

وبدت الصدمة واضحة على نجوم منتخب إيطاليا الذين عاشوا كابوسا حقيقيا بعد أشهر قليلة على إنجاز التتويج بكأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

البداية من القائد جورجيو كيليني، والذي قال لمحطة “راي سبورت” الإيطالية: “من الصعب تفسير ما حدث، هناك خيبة أمل كبيرة، نحن محطمون”.

وتابع: “افتقدنا للتسجيل لكننا لم نلعب بغرور، افتقدنا لشيء ما بالتأكيد ودفعنا ثمن الأخطاء التي نرتكبها منذ أيلول الماضي”، مضيفا: “أنا فخور بزملائي في الفريق، علينا أن نبدأ من جديد وأتمنى أن يبقى روبرتو مانشيني (المدير الفني لممنتخب)، نحن نحتاجه”.

لاعب الوسط جورجينيو قال بدوره لنفس المحطة: “الأمر يؤلم كثيرا وعار كبير، من الصعب تفسير الأمر الآن، مازلت لا أصدق ما حدث”.

واشار الى انه “لقد كنا دائما ملتزمين وسيطرنا دائما على المباريات، لكن الحقيقة هي أننا لم نتمكن من التغلب على الخصم، الآخرون تمكنوا من تسجيل الأهداف التي كنا نسجلها نحن”.

وعن إهداره ركلة جزاء أمام سويسرا في المرحلة السابقة من التصفيات والتي كان تسجيلها سيمنح إيطاليا بطاقة التأهل للمونديال، قال جورجينيو: “سأتذكر هذا طوال حياتي ويؤلمني”.

ومن بين النسخ الأربعة الأخيرة للمونديال، فشل بطل العالم أربع مرات في بلوغ 3 منها (2010 و2018 و2022)، ونجح فقط في بلوغ نسخة 2014.

ويعتبر “الآتزوري” أول منتخب أوروبي استطاع الفوز بلقب بطولة كأس عالم لكرة القدم، ففاز به أربع مرات (1934 و1938 و1982 و2006). بينما حل وصيفا عامي (1970 و1994).