ما العوامل التي جعلت “أسهم” صلاح ترتفع في برشلونة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ 45 دقيقة

ارتفعت أسهم نجم ليفربول “محمد صلاح” لدى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اذ يبحث النادي الاسباني عن خيارات قوية لدعم صفوفه في سبيل العودة إلى سكة المنافسة على الألقاب محليا وقاريا، بعد فترة صعبة شهدت رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2021 مجانا صوب باريس سان جيرمان بسبب الأزمة المالية.

في هذا الاطار، وضع برشلونة محمد صلاح ضمن خياراته الهجومية، خاصة حال فشله في ضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، فضلا عن صعوبة تطبيق فكرة خطف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي بات على مقربة من الانتقال إلى ريال مدريد بشكل مجاني.

كذلك، تحدثت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن أن أسهم صلاح ترتفع في سوق انتقالات برشلونة، حيث قالت نصا: “النجم المصري يعد خيارا مثاليا حال فشلت محاولات ضم هالاند، كونه لديه كل ما يبحث عنه النادي الكتالوني”.

ووضعت “موندو ديبورتيفو” 4 عوامل حول اعتقادها بأن أسهم صلاح ترتفع في برشلونة، على رأسها قدراته التهديفية الكبيرة.

وينافس اللاعب المصري منذ وصوله إلى ليفربول على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وقد استطاع حسم المنافسة فيها خلال موسمين، ويعد قريبا هذا الموسم من الظفر بالجائزة للمرة الثالثة بتسجيله لـ20 هدفا.

أما العامل الثاني فيتمثل في المهارة الكبيرة التي يتمتع بها صلاح، خاصة ما يتعلق بقدرته على الاحتفاظ بالكرة وصناعة الأهداف وليس تسجيلها فقط.

بالإضافة إلى عامل ثالث يتعلق بالأمور التسويقية والشعبية الكبيرة التي تجعل صلاح يجلب أموالا إلى النادي، فضلا عن أن عملية ضمه لن تكلف خزينة برشلونة الكثير مثل هالاند، كون عقده مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

وفي ما يتعلق بالعامل الأخير، فهو إعجاب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة كثيرا بقدرات صلاح وبشخصيته، حيث يتحدث عنه بصورة إيجابية للغاية كلما وجهت إليه أسئلة بشأنه.

يذكر أن مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول توقفت منذ فترة بسبب إصرار اللاعب على مطالبه المالية والتي ترفضها إدارة “الريدز” كونها لا تريد تجاوز سقف الرواتب في غرفة ملابس النادي.