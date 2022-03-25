شاهد.. محمد حماقي يقدم عمرو دياب في حفلهما في الرياض

كتب امير فتحي في الجمعة 25 مارس 2022 12:50 مساءً - حرص النجم محمد حماقي على تقديم الهضبة عمرو دياب قبل صعود الأخير إلى المسرح في حفلهما بختام فعاليات موسم الرياض 2021.

وتحدث محمد حماقي مع الجمهور قبل أداء أغنيته الأخيرة عن علاقته المتميزة مع عمرو دياب والتي تعود إلى عام 2000.

وقال حماقي: ” بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003″.

وتابع متحدثا عن عمرو دياب: ” الحقيقة كان جدع أوي وبيساعدني وبيشجعني جدا، وأنا بعتبر عمرو دياب أخ أكبر لي”.

وعبر محمد حماقي عن سعادته بحفله المشترك مع الهضبة قائلا: ” أنا سعيد جدا أن أنا بشاركه النهاردة لأول مرة في حفلة بالرياض، وإن شاء الله تستمتعوا به بعد ما أخلص الأغنية الجاية” بعدها غنى حماقي “قدام الناس” ، وصعد عمرو دياب ليغني “يا أنا يا لأ”.