مفاجأة كبيرة بانتظار جمهور سيف نبيل في السهرة الختامية من “عراق آيدول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم العراقي سيف نبيل لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “وين وين” خلال السهرة الختامية من برنامج “عراق آيدول” الموسم الثاني، حيث نشر الفيديو الترويجي للأغنية عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المتوقع أن يؤدي سيف الأغنية للمرة الأولى في عراق أيدول من خلال عرض ضخم، فقد اعتاد جمهور سيف على التجديد والمهنية العالية في كل ما يقدمه.

وقد وعد سيف محبيه بأن يشكل العمل مفاجأة كبيرة للجمهور ونقلة نوعية في مسيرته.

“وين وين” أغنية تختلف عن كل ما قدمه سيف سابقاً وهي من كلمات محمد الواصفي، ألحان سيف نبيل، توزيع عمر صباغ، وإخراج كميل طانيوس.

يذكر أن سيف نبيل هو مدرب وحكم في لجنة التحكيم، وقد أثبت جدارته في هذا الموقع من خلال دعمه الكبير للمواهب وتشجيعهم على تقديم الأفضل لتطوير أدائهم.

من جهة أخرى، سيكون الجمهور العربي على موعد مع عراق أيدول غداً حيث يتنافس على اللقب ثلاثة مشتركين هم بدر باسم، عفراء سلطان وعلي السلام.