شراكة استراتيجية بين WWE ومجموعة MBC

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت كل من WWE للمصارعة الحرة الترفيهية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز WWE) و”مجموعة MBC” عن شراكةٍ استراتيجية أصبحت بموجبها منصة “شاهد” للفيديو حسب الطلب المنضوية تحت مظلة “مجموعة MBC”، شريك البث والوجهة الإقليمية الحصرية لمتابعة محتوى WWE في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تشمل الشراكة جميع فعاليات WWE الرئيسية المباشرة، التي تنطلق مع (ريسلمانيا 38) WrestleMania 38 في 3 و4 أبريل، إلى جانب الحلقات الحيّة من حلقات (راو) Raw® و(سماكداون) SmackDown®، بالإضافة إلى المكتبة الضخمة لشبكةWWE التي تضم مزيجاً من البرامج الأصلية والمحتوى الأرشيفي.

علاوةً على ذلك، ستبث قناة MBC ACTION من جانبها برنامجاً أسبوعياً مدته ساعة كاملة تتضمن أبرز اللقطات والأحداث من منافسات وحلقات (راو) Raw®، و(سماكداون) SmackDown®، إضافة إلى إصدارات WWE الملخصة والمترجمة إلى العربية، إضافةً إلى حلقات وبرامج Afterburn و Main Event من إنتاج WWE.

في هذا السياق قال نيك خان، رئيس WWE: “تتميز مجموعةMBC بريادتها السوقية في المنطقة، فضلاً عن كونها شريكاً مميزاً لـ WWE.” وأضاف خان: “نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في توسيع نطاق وصول WWE عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال بث فعالياتنا الرائدة المباشرة بما في ذلك (ريسلمانيا) WrestleMania، و(سمرسلام) SummerSlam، وكذلك برامجنا الأسبوعية بما في ذلك (راو) Raw، و(سماكداون) SmackDown، بالإضافة إلى مكتبة WWE الضخمة.”

من جانبها قالت ناتاشا هيمينغواي الرئيس التجاري والتسويقي للفيديو حسب الطلب في “مجموعة MBC”: لايخفى على أحد حجم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها WWE في المملكة العربية السعودية وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا فمن شأن هذه الشراكة اليوم أن تلهب حماسة الجمهور بكل معنى الكلمة.” وختمت هيمنغواي: “مع استضافة المملكة العربية السعودية لمزيد من الأحداث الرياضية الكبرى، نتطلع لمتابعة صدى الفعاليات الرياضية المباشرة بما في ذلك WWE التي ستمثّل منصة “شاهد” وجهة جديدة لها في المنطقة.”

فعاليات وحلقات الـ WWE مباشرةً عبر منصة “شاهد”.. وإصدارات ملخصة ومترجمة إلى العربية لنفس الفعاليات والحلقات عبر قناة MBC ACTION:

ابتداءً من يوم السبت 26 مارس ستُبث نزالات (سماكداون) SmackDown على الهواء مباشرة عبر منصة “شاهد” في تمام الرابعة صباحاً بتوقيت السعودية مع التعليق باللغة العربية، فيما تَعرض قناة MBC ACTION من جانبها إصداراً ملخصاً ومترجماً إلى العربية مدته ساعة كاملة عن تلك النزالات في تمام التاسعة مساءً من اليوم نفسه.

في موازاة ذلك، ستبث منصة “شاهد” ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 مارس نزالات (راو) Raw على الهواء مباشرةً في تمام الرابعة صباحاً بتوقيت السعودية مع التعليق باللغة العربية، فيما تعرض قناة MBC Action من جانبها إصداراً ملخصاً ومترجماً إلى العربية مدته ساعة كاملة عن تلك النزالات في تمام التاسعة مساءً من اليوم نفسه.

في هذا السياق، ستُبث البرامج الأسبوعية الخاصة بـ WWE لمدة 52 أسبوعاً على مدار العام، مما يضع الجمهور على تواصل مباشر ومستمر مع مزيج رياضي عالمي فريد قوامه الإثارة والأكشن والتشويق والدراما.

وإلى جانب البرمجة الأسبوعية لفعاليات وحلقات ونزالات WWE، من المرتقب أن توفر منصة “شاهد” لمشاهديها قناة مخصصة لـ WWE تضم أرشيف شبكة WWE بالكامل، وقوامه أكثر من 10000 ساعة من المحتوى. وبذلك سيكون بمقدور جمهور “شاهد” الولوج إلى مكتبة WWE الكاملة بما في ذلك حلقات برنامج NXT® التي تُعرض بعد يوم واحد فقط من بثها مباشرةً الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن “شاهد” متوفر حالياً عبر أجهزة Apple ، بما في ذلك iPhone و iPad و Apple TV 4K و Apple TV HD ؛ منصات وأجهزة Google ، بما في ذلك أجهزة Android و Android TV و Chromecast وأجهزة Chromecast المدمجة ؛ أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac ومجموعة كبيرة من أجهزة التلفزيون الذكية المتصلة بما في ذلك Samsung و LG و Hisense و TCL و Sony و Toshiba.