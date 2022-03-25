نجوى كرم بفيديو من الكواليس.. كما لو تروها من قبل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم فيديو كشفت من خلاله عن كواليس مشاركتها في افتتاح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة، وتجولها يوم الأربعاء الماضي في أرجاء المعرض وأخذت صورًا تذكارية.

وظهرت نجوى في الفيديو بكامل عفويتها أثناء استعدادها للمشاركة في افتتاح المعرض واهتمامها بتفاصيل إطلالتها في لقطات لم يرها الجمهور فيها من قبل. وعلّقت نجوى كرم على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في “إنستغرام” قائلةً: “منشكر القيّمين على دعوتنا لإفتتاح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بـاكسبو الشارقة”.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته نجوى كرم، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها العفوي، كما تبادلوا التعليقات معها، ولاقت إطلالتها ردود أفعال واسعة.

وكانت نجوى كرم قد تصدّرت قائمة اهتمامات مواقع التواصل، بعد مشاركتها في افتتاح معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في إكسبو الشارقة، خاصةً أنها الفنانة العربية الأولى التي تزور المعرض.