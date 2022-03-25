هيفاء وهبي أيقونة الموضة في الـEMIGALA.. تكريمها يتصدّر عربيًا وفي العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حفل ضخم أقيم بحديقة برج العرب في دبي، تم ‏تكريم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كأيقونة الموضة في الوطن العربي في حفل توزيع جوائز The EMIGALA بدورته لعام 2022.

تألقت هيفاء وهبي بحضورها، وسرقت الأنظار بفستان أبيض من تصميم اللبناني مايكل شمعون، تميّز بقصّته الضيّقة، وأكتاف الأوف شولدر والشق العالي. واختارت هيفاء الظهور بتسريحة الشعر الويفي المنسدل على كتفيها.

وبعد استلام هيفاء وهبي لجائزة The EMIGALA، أهدتها لكل امرأة عربية ناجحة، كما وجّهت رسالة لكل شابة تتابعها وشجعتها لتحب نفسها كما هي.

وظهرت ‎هيفاء في الحفل نفسه بإطلالة ثانية، إذ اعتمدت “لوك” استعراضي خلال تقديمها أغنيتها الشهيرة “واحشني” على مسرح حفل The EMIGALA. وتألقت هيفاء بفستان قصير وبرّاق باللون الفضي، تميّز بقصّته الضيّقة، والأكمام الطويلة والشراشيب المرصّعة بالحبيبات البراقة. واختارت هذه المرّة الظهور بتسريحة الشعر الملموس المنسدل على كتفيها.

هيفاء وهبي نشرت صورًا من حفل توزيع جوائز The EMIGALA عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، وعبّرت من خلال تعليقاها عليها عن سعادتها بحصولها على جائزة “أيقونة الموضة” قائلةً: “لقد تشرفت كثيراً في الحصول على هذه الجائزة المرموقة”.

وأكملت هيفاء تعليقها قائلةً: “أهدي هذا التكريم لكل امرأة مستقلة وأطلب منكن جميعًا دائمًا أن تحبوا أنفسكم فقط”

وجذب ظهور هيفاء وهبي في حفل توزيع جوائز The EMIGALA الآلاف من المتابعين، فتحولت إطلالتها سريعًا إلى حديث السوشيل ميديا، واخترق اسمها الترند على تويتر في عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية ومن بينها الإمارات ولبنان ومصر والعراق وليبيا والجزائر والمغرب وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على وجمالها ورقيها الدائم.