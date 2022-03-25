شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يمازح الجمهور بصورة سيلفى لنفسه.. ويدخل فى وصلة "ألش" مع محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض النجم محمد هنيدى، وصلة "ألش" مع النجم محمد سعد، بعدما نشر الأول صورته عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، ممازحًا الجمهور بتعليقه على الصورة التى شاركها معهم بعد منتصف الليل،"لما تفتح الكاميرا الأمامية بليل بس أنت هنيدى"، في إشارة إلى طلته الجميلة طوال الوقت.



محمد هنيدى

من جانبه، رد الفنان محمد سعد، في التعليق على صورة هنيدى، بصورة للقمر، يصاحبها بتعليقه، "جربت افتح الكاميرا الأمامية دلوقت طلعلى كدا"، وذلك فى تشبيه لنفسه بالقمر في جماله، وذلك على سبيل الدعابة.



حساب محمد هنيدى على فيس بوك

ليرد محمد هنيدى، بنشر صورة أخرى للفنان محمد سعد، من أحد أعماله، ويظهر فيها بمظهر غريب، وعلق هنيدى على صورة محمد سعد، "الصورة الأصلية"، وجاء رد سعد، سريعًا، لينشر صورة لنفسه أكثر غرابة، وعلق عليها، "ولما فتحت الكاميرا الخلفية ظهر كدا.. متسائلًا: كدا المشكلة فى الكاميرا؟"، فمازحه هنيدى، بتعليقه مجددًا، "يا سعد أنت كدا مش محتاج فلتر، أنت محتاج قنبلة نووية من بتاعت بوتين".



التعليق الاول بين النجمين



التعليق الثانى بين النجمين

يأتى هذا فيما سبق وقرر النجم محمد هنيدى، أن يستجيب لأسئلة جمهوره ومحبيه عبر صفحته فيس بوك"، لمدة 47 دقيقة بطريقة كوميدية، وتلقى سؤالاً عن إن كان لديه موهبة أخرى غير التمثيل واختار هذا السؤال ليجيب عليه قائلاً: "رابر.. وفيه تراك قريب هدس فيه السين كله من أول مروان موسى لـ أبيوسف"، مؤكدًا أنه يحب مطرب الراب شاهين قائلاً: ومش هقرب لشاهين عشان شاهين حبيبي.

واستكمل الجمهور فى أسئلة هنيدى ومنه السؤال المعتاد عن طول النجم الكوميدي وأجاب عليه هنيدى قائلاً: "في الصيف بيوصل لـ 199 .. في الشتا بكش شوية ويمكن الناس واخده فكرة غلط عني بسبب أن كل أعمالي بصورها في الشتا".