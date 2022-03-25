شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى وأمينة خليل تتنازلان عن البطولة المطلقة بسبب محمد رمضان وكرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما المقبل، تنازل عدد من الفنانين عن البطولة المطلقة التي قدموها خلال السنوات الماضية، من أجل الاجتماع مع نجم بطل آخر في مسلسل، وذلك يعطى العمل قوة أكبر بتواجد أكثر من نجم في العمل، ومن أبرز الفنانات اللاتي قدمن البطولة المطلقة في العام الماضي أو الأعوام الأخيرة، ويظهرن هذا العام بدور البطلة النسائية أمام البطل، دينا الشربيني وأمينة خليل.

البداية بالفنانة دينا الشربينى التي تقدم البطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان في مسلسل "المشوار" وذلك بعد تقديمها للبطولة المطلقة في الدراما على مدار السنوات الماضية، خلال مسلسلات "مليكة" عام 2018، "زى الشمس" عام 2019، "لعبة النسيان" عام 2020، و"قصر النيل" عام 2021.

وبالنسبة للفنانة أمينة خليل فتقدم هي الأخرى دور البطولة النسائية أمام النجم أمير كرارة في مسلسل "العائدون"، وذلك بعد خوضها أولى بطولاتها المطلقة في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "خلى بالك من زيزى" تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

مسلسل المشوار" يعرض حصرياً على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، وهو بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

مسلسل "العائدون" يعرض حصرياً على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، ميدو عادل، محمد الأحمد، رشا بلال، جيهان خليل، هاجر الشرنوبى، صبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، محمد فراج، إسلام جمال، نبيل عيسى، ومحمد عز، وآخرين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".



دينا الشربينى