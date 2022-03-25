هكذا احتفلت زينة بعيد ميلاد نادية الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة زينة، متابعيها وجمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بعيد ميلاد الفنانة القديرة نادية الجندي.

ونشرت زينة، صورا لها مع نادية الجندي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "دي حبيبتي الغالية.. دي بنت الأصول، أنتي حبيبتي بانونة، عقبال مليون سنة يا نجمة الجماهير".

الفنانة نادية الجندي من مواليد 24 مارس، لقبها الجمهور بلقب "نجمة الجماهير"، وخلال مشوارها الفني نافست كبار النجوم في شباك التذاكر، وحققت أعمالها نجاحا كبيرا.

ومن أشهر أعمال الفنانة الكبيرة نادية الجندي: (الإمبراطورة، الباطنية، عصر القوة، اغتيال، بونو بونو، مهمة في تل أبيب، شبكة الموت، الإرهاب، وكالة البلح، 48 ساعة في إسرائيل) وغيرها من الأعمال الناجحة.

يذكر أن زينة تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "التاريخ السري لكوثر" بدور العرض، والفيلم بطولة ليلى علوي، زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.