مسلسلات رمضان 2022.. كريم قاسم يواصل تصوير "يوتيرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان كريم قاسم تصوير مشاهده في مسلسل "يوتيرن" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة.

ويقوم كريم قاسم ضمن أحداث المسلسل بشخصية خالد والذي يخوض صراعًا عائليًا يحاول فيه مساندة أسرته، المسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أيمن سلامة، وإنتاج شركة العدل جروب.

المسلسل بطولة: ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبدالحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازي.

يعد مسلسل يوتيرن هو التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع النجم كريم قاسم بريهام حجاج، حيث سبق وتعاونا سويًا في مسلسل لما كنا صغيرين، والذي لاقى نجاحًا قويًا على منصات التواصل الاجتماعي وقت عرضه.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.