شكرا لقرائتكم خبر عن كانت بتخاف من الحسد .. قصة رفض ليلى مراد تصوير ابنها زكى فطين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مارس من عام 1961، تصدرت الفنانة ليلى مراد غلاق مجلة الكواكب من فيلتها الجديدة التي انتقلت إليها بعد أن غادرت بيتها فى جاردن سيتى ، واحتفلت المجلة مع النجمة الكبيرة بـ"سبوع" طفلها زكى ابن المخرج فطين عبد الوهاب.

وفى محاولة انتهت بالفشل من مصور المجلة، حاول التقاط صورة للمولود الجديد، لكن يبدو أن ليلى مراد كانت تخاف عليه من الحسد، فاعتذرت للمصور قائلة: "معلش زكى بيخاف من الصور .. لكن أم زكى مابتخافش" .

تمر السنون، حتى عشق زكى فطين عبد الوهاب الكاميرا ولم يخش الكاميرا كما قالت أمه، وأصبح ممثلا سينمائيا وتليفزيونيا، قبل أن يغادر دنيانا فى رحلة معاناة مع مرض السرطان .

وشيع جثمان الفنان زكى فطين عبد الوهاب، الأحد الماضى، إلى مثواه الأخير وتم دفنه بجوار مقابر والده المخرج الكبير فطين عبد الوهاب.

وشارك الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وكل من الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية فى تشييع جثمان الفنان زكى فطين عبد الوهاب من مسجد السيدة نفيسة وأداء صلاة الجنازة عليه.

وتوفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل إحدى المستشفيات بالدقى.

زكى فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفنى عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان فى فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج فى الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت فى مصر.

زكى فطين عبد الوهاب هو أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكبيرسراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، وخاله الموسيقار الكبير منير مراد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".