تعرف على برنامج مؤتمر المسرح المستقل بالجامعة الأمريكية قبل انطلاقه اليوم

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الجمعة مؤتمرا عن المسرح المستقل والمهمش بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير، حيث يبدأ المؤتمر بكلمة إفتتاحية من الساعة 2 إلى 2:15 لمؤسسة المؤتمر الدكتورة دينا أمين ثم كلمة للمخرج حسن الجريتلى، وبعدها تبدأ مناقشة عن إشكاليات المسرح المستقل والمهمش في مصر يشارك فيها : الفنان حسن الجريتلي، والدكتور محمودأبو دومة، والمخرج أحمد العطار، والكاتبة رشا عبدالمنعم، والفنان محمد جبر، والفنان طارق عطية، والناقد جرجس شكري و الفنان مصطفى خليل وتدير اللقاء الدكتورة دينا أمين.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السبت تقام ورشتين هما : ورشة الحكي مع حسن الجريتلى، في الغرفة الأرمينية بالجامعة الأمريكية بالتحرير ثم ورشة إعادة التمثيل مع داليا صبور بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية .

أما فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر وهو بعد غدا الأحد 27 مارس، فتكون فقط لاستكمال الورش ، لنصل إلى اليوم الرابع 28 مارس وهو اليوم الختامي والذي يبدأ بكلمة الختام لمؤسسة المؤتمر الدكتورة دينا أمين بمسرح الفلكى، ثم مناقشة عن المسرح المجتمعي ومسرح الأطفال وبعد استراحة يبدأ عرض مسرحي

للأطفال من مؤسسة تواصل، ويليه عرض للمشاركين بورشة الحكى ثم عرض للمشاركين بورشة إعادة التمثيل، وبعدها توزيع الشهادات للمشاركين بالورش وبعد استراحة ينهى المؤتمر فعالياته الساعة 6 مساء بعرض مسرحي لنورا أمين.