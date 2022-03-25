شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يطرح أغنية جديدة مع أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان لؤى أغنية جديدة فى شهر رمضان المقبل، يتعاون فيها مع الشاعر سامح فرج، والملحن محمد شحاتة والموزع محمود صبرى، وميكس وماستر محمود علاء.

كان لؤى قد تحدث لـ"الخليج 365" عن نجوم جيله وقال: "لو تكلمنا عن الأذكى فى نجوم جيلى يبقى فى البداية هو عمرو دياب وبعده تامر حسنى والسبب فى ده بالنسبة لتامر إن هو مشى فى التمثيل وجاء على هوى الناس كلها، وأنا حتى بتفرج على أفلام تامر حسنى، وبقولها بصراحة لأنه بيقدم حاجة حلوة جدا فى الأفلام وأنا بحبه".

وعن أغانى المهرجانات قال: "كلنا كفنانين بنقدم حاجة تفرح الجمهور وتبسطهم يبقى القرار فى إيد الجمهور وأنا كفنان بقدم اللى عندى وبحترمهم وبقدم حاجتى اللى ببصمتى، والمشكلة فى المهرجانات فى الكلام فلو الكلام حلو هيفرض نفسه على أن اللحن هايكون حلو، والموضوع كان وما زال مش مقنن فى الهندسة الصوتية لأن الموضوع عبارة عن كمبيوتر فى البيت واجتهادات شخصية ولكن أنا بشوفه تلوث سمعى، وفى نفس الوقت معنديش مشكلة مع مطربى المهرجانات".