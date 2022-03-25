شكرا لقرائتكم خبر عن Cyrano يحقق 6 ملايين دولار بـ شباك التذاكر حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Cyrano الجديد إيرادات وصلت إلى 6 ملايين و 117 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 25 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة United Artists Releasing.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 3 ملايين و 745 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و2 مليون و 372 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور الفيلم الجديد Cyrano فى إطار رومانسى ودراما وأكشن، حيث يحكى قصة رجل سابق لعصره Cyrano de Bergerac الذى يُبهر سواء من خلال التلاعب بالألفاظ فى مبارزة لفظية أو بالسيوف فى مبارزة، لكنه مقتنعًا أن مظهره يجعله غير مستحق حب صديقتة المخلصة، روكسان، وبالتالى لم يعلن Cyrano بعد عن مشاعره تجاهها، ما أدى إلى وقوع روكسان في حب كريستيان من النظرة الأولى.

فيلمCyrano من بطولة هالي بينيت، بن مندلسون، بيتر دينكلاج، كلفن هاريسون جونيور، بشير صلاح الدين، ديفيد مونتيث، سكوت فولان، سام أميدون.

فيلم Cyrano الجديد خطف أنظار الحاضرين بموسيقاه التى صممها كل من آرون وبرايس ديسنر، اللذان نجحا في تأليف موسيقى C’mon C’mon، ووصف الكثيرون دور دينكلاج في الفيلم بانه "رائع وببساطة، ويمكنه حصد ترشيحه لأول ممثل في حفل توزيع جوائز الأوسكار القادمة.

كما يشارك دينكلاج في بطولة فيلم The Toxic Avenger، بجوار كل من كيفين بيكون، وجاكون تريمبلاس وتايلور بيج، وسيقوم الكاتب Macon Blair بكتابة وإخراج الفيلم الجديد، الذى سيدور حول حول البطل الخارق الشهير "Toxie".

كما سيلعب الممثل كيفن بيكون دور الشرير في الفيلم الجديد "The Toxic Avenger"، أمام كل من بيتردينكلاج، جاكوب تريمبلاي وتايلور بيج، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "thewrap".