تعرف على خريطة MBC 5 في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت شبكة MBC، على إحداث تنوع واختلاف في خريطة برامج مجموعتها، وكشفت قبل ساعات عن البرامج والمسلسلات التي ستعرضها كل قناة من قنواتها خلال شهر رمضان 2022، ومن بينها MBC 5، والتي تعرض طوال أيام الشهر الكريم، الأعمال الآتية..

سلمات أبو البنات

بعد النجاح الذي واكب الأجزاء الثلاث السابقة من الدراما المغربية "سلمات أبو البنات"، تنطلق أحداث الجزء الرابع لمُتابعة التحولات والتغييرات التي طرأت على العائلة، وفي الوقت ذاته مُحاولات الأب "مُختار سلمات" جمع شمل العائلة وتخطي الأزمات التي تواجهها.

العمل من تأليف وإخراج هشام الجباري، ويُشارك في بطولته محمد خويي، سعدية لديب، عمر لطفي، سلمي صلاح، فاطمة الزهراء بلدي، بديعة الصنهاجي، وآخرين. تأليف وإخراج هشام الجباري.

ولاد الدرب

مجموعة من الشباب الذين يمتلكون مهارات كبيرة في عالم القرصنة الإلكترونية، ينجحون في السطو على معلومات غاية في الأهمية لشخصيات مرموقة في المُجتمع ثم يلجؤون إلى محاولة إبتزازهم للحصول على مبالغ مالية مما يوقعهم في الكثير من الأزمات.

من تأليف فاتن اليوسفي، وإخراج ياسين فنان، ويُشارك في البطولة أمين الناجي، هدي مجد، المهدي فولان، فاتي جمالي، فاطمة الزهراء قنبوع، عبد السلام بوحسيني، وآخرين..

المداح – أسطورة الوادي

المداح الجزء الثاني استكمالًا لما جاء في الجزء الأول من المسلسل والتي تدور قصته حول صابر الطفل الصغير، وكان طفل يتيم قام إمام المسجد أحمد بدير بتربيته والاهتمام به، وكان صابر المداح رجل متدين ومحبوب ويعمل على علاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، لكن تنقلب حياته رأسا على عقب.

بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج

توبة

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب

رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر. وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.