MBC مصر تعرض "المداح" و"بطلوع الروح" ومقالب رامز جلال في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني لعام 2022، وقبل انطلاقه أعلنت قناة MBC مصر، عن خريطتها البرامجية، والأعمال التي سيتمكن الجمهور من مشاهدتها عبر شاشتها طوال أيام الشهر الكريم، وهي:

المداح – أسطورة الوادي

المداح الجزء الثاني استكمالًا لما جاء في الجزء الأول من المسلسل والتي تدور قصته حول صابر الطفل الصغير، وكان طفل يتيم قام إمام المسجد أحمد بدير بتربيته والاهتمام به، وكان صابر المداح رجل متدين ومحبوب ويعمل على علاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها.

بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.

توبة

يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.

رانيا وسكينة

رانيا فتاة أرستقراطية يتهمها أهلها بالجنون، تلتقي بـ سكينة الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة. تحاول الفتاتان إثبات براءتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.

بطلوع الروح

بعد ذهابها إلى الرقة حيث مركز عمليات داعش في سوريا، عبر خديعة تتعرض لها، تعيش روح داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم في شمال سوريا، وسط أحداث مشوقة تتخللها قصة حب ورحلة عودة إلى الوطن.

بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني ومحمد حاتم، ومجموعة من الوجوه الجديدة، إضافة إلى نجوم من سوريا ولبنان والعراق وتونس والمغرب وعدد من الممثلين الأجانب. إخراج كاملة أبو ذكري.

مين قال؟

يظهر الفنان جمال سليمان في مسلسل مين قال في دور رجل أعمال وصاحب شركات استثمارية يتعرض للكثير من المواقف مع مجموعة من الشباب الذين تتخطي أعمارهم 18 عاماً، ويناقش المشاكل التي يقع فيها أبطال العمل في سن المراهقة.

العمل بطولة: جمال سليمان، وأحمد داش، وجمال عبدالناصر، وديانا هشام، من تأليف محمد الحناوي، وإخراج: نادين خان.

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر. وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.