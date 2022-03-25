هذا ما تعرضه MBC العراق في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة MBC العراق في السباق الرمضاني 2022 والذي ينطلق بعد أيام قليلة، مجموعة من البرامج والمسلسلات المتنوعة، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

إفطارنا غير

في برنامج بعنوان "إفطارنا غير"، تقدم الشيف هلا عياش برفقة مختصين وفنانين في الطبخ من السعودية والعالم العربي البرنامج، مع وجبات وجولات سياحية من بقاع المملكة العربية السعودية والعالم العربي.

بنات صالح

في نسلسل "بنات صالح" يتّهم أب فقير يعمل في أحد المطاعم ولديه أربع بنات بجريمة قتل لم يرتكبها ويحكم عليه بالسجن المؤبد، فيما تطلب زوجته الطلاق وتتزوج من رجل ميسور مادياً، وتعتقد البنات أن زوج الأم هو والدهم الحقيقي. فما الذي سيحدث حين يخرج الأب ويبدأ بالبحث عن عائلته.

بطولة: محمد هاشم، زهور علاء، براء الزبيدي، شروق الحسن، جمان الصباح، مين نور الدين، ساندي جمال

ألماس مكسور

مسلسل "ألماس مكسور" يدور حول شابة جميلة تفقد والدتها، والدها مقعد ولديها أخوة أصغر منها تتولى مسؤوليتهم.. مهمة شبه مستحيلة وعليها اختبار الفقر والجوع والحاجة لتنجو مع عائلتها، إلى أن تعتقد أن الحياة قد ابتسمت لها عندما يتقدم طبيب لخطبتها بعد قصة حب تجمعهما.

بطولة: هند نزار، الكسندر علوم، غسان إسماعيل

المشوار

في مسلسل "المشوار" يشاهد الجمهور قضايا تتعلق بتجارة الآثار، ومواجهة بين العصابات، وصعود مفاجئ لأشخاص بسطاء إلى القمة، مطاردات، حب.

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، وآخرين. إخراج محمد ياسين.

توبة

في مسلسل "توبة" يترك عمرو سعد الماضي بكل خطاياه وجرائمه ويهرب إلى أرض أخرى باحثاً عن حياة جديدة، لكن الماضي يعود ليطارده وينغّص عليه صفو حياته. وعندما يدرك أن الحرب قد بدأت، يصبح عليه الاختيار بين القتال أو الموت.

بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب .

رامز جلال

كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوب مختلف في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر، وللعام الثاني على التوالي يقدم رامز برنامجه الناجح برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ضي الكمر بموسمه الثالث

ويقول بيان MBC العراق، عن برنامج "ضي الكمر 3": للحوار نكهة خاصة في هذا البرنامج مع أسماء عريقة ونجوم مخضرمين في عالم الفن يستضيفهم مأمون النطاح، إلى جانب مساحة للمرح مع بعض الألعاب الطريفة.

الصدمة

موسم جديد وكاميرات خفية ترصد ردود الأفعال بالصوت والصورة، ومواقف إنسانية وحساسة تكشف تفاعل المجتمع وتعاطيه وردود أفعاله على جميع تلك المواقف.

تقديم: كريم كوجاك (مصر)، فيصل الزهراني (السعودية)، رائد أبو فتيان (العراق).

حامض حلو بموسمه الثالث

جرعات كوميدية مضاعفة بنكهة عراقية خالصة مع شخصيات متنوعة تعكس مختلف جوانب المجتمع ومشاكل الأسرة العراقية.

بطولة: آلاء الحسين، إحسان دعدوش، علي جابر.

بين أهلنا

يستمر مقدمو البرنامج حيدر عبد ثامر وحيدر أبوالعباس وطارق زياد بزيارة المدن والأرياف والمعالم والآثار داخل العراق ويعرّفون الجمهور على تلك المناطق وعادات وتقاليد سكانها المحليين، بالإضافة إلى جوائز ومبادرات إنسانية يقدمها البرنامج.