شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يهنئ جمهور السعودية بصعود منتخبهم للمونديال فى حفله بالرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد حماقى حفلا موسيقيا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" موجها التهنئة للشعب السعودى بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم، وطالبهم بالدعاء للمنتخب المصرى فى مباراتهم مع السنغال.

وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى يشاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وقدم حماقى عددا كبيرا من أغانيه على مدى قرابة الساعتين، أبرزها "أجمل يوم"،"أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلمونى"، "يا ستار"، ومن أغانى ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلمونى"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" .. وغيرها.